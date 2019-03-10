Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

20 dakika önce

Haber- Kamera: İSTANBUL DHAGöçmen Kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Haber- Kamera:  İSTANBUL DHA

Göçmen Kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" konularında yapılan çalışmalar kapsamında İran uyruklu S.E., S.A. ve G.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin Beyoğlu'ndaki adreslerinde yapılan aramalarda ise  30 adet pasaport, 39 adet silikon mühür, 22 adet hudut giriş çıkış damga kalıbı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet cep telefonu ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Ele geçirilenler pasaportların fotoğrafı

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:19 Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DHA, Güncel
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