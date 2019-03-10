Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
GÖÇMEN Kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
GÖÇMEN Kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" konularında yapılan çalışmalar kapsamında İran
uyruklu S.E., S.A. ve G.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin Beyoğlu
'ndaki adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 adet pasaport, 39 adet silikon mühür, 22 adet hudut giriş çıkış damga kalıbı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet cep telefonu ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:41 Kaynak: DHA
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