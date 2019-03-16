Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

41 dakika önce

İSTANBUL ve Kocaeli'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
İSTANBUL ve Kocaeli'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli dün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. 6 kişi,  "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Tutuklanan 6 kişi cezaevine konuldu. 

2 İLDE OPERASYON YAPILMIŞTI 

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gemi adamı ve sahte acentecilik belgeleriyle, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. 12 Mart'ta Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de 11 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.  Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 34 pasaport, 16 sahte gemi adamı cüzdanı, 19 kaşe ve acentecilik faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda doküman ele geçirilmişti.  53 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kocaeli, İstanbul, Güncel
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