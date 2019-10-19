Son Dakika Haberleri: Göçmen kaçakçılığı operasyonu - ÇANAKKALE
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Göçmen kaçakçılığı operasyonu - ÇANAKKALE

1 saat önce

Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını organize ettiği ileri sürülen 23 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını organize ettiği ileri sürülen 23 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından "organize göçmen kaçakçılığı" yapan suç örgütüne yönelik Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da, 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Çanakkale'de 6, İstanbul'da 2, İzmir'de 1 ve Balıkesir'de 14 olmak üzere 23 şüpheli yakalandı. Ekipler, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilerin adresleri ve eklentileri ile üzerlerinde yapılan aramalar sonucunda, 24 cep telefonu, 25 GSM sim kart, 4 not defteri, 1 DVD, 6 hafıza kartı, tablet, diz üstü bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği, 6 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 47 av tüfeği fişeği, sahte sürücü belgesi ve 1,66 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonu - ÇANAKKALE

Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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