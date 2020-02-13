Göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelileri serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelileri serbest kaldı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelileri serbest kaldı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen ve 50 düzensiz göçmen yakalandığı operasyonda göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelileri serbest kaldı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen ve 50 düzensiz göçmen yakalandığı operasyonda göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 48'i Afganistan, 2'si Özbekistan uyruklu olmak üzere 50 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen ve göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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