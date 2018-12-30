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Göçmen Kaçakçılığı Operasyonuna 5 Tutuklama

13 dakika önce

AYDIN'ın Didim ve Söke ilçelerinde, jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonuna 5 Tutuklama, System.String[]
AYDIN'ın Didim ve Söke ilçelerinde, jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla göçmen kaçakçılığı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından 27 Aralık'ta Didim ve Söke'de operasyon düzenleyen ekipler, 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Mark' ile evler didik didik arandı. Aramalarda 974 gram esrar ve insan kaçakçılığı organizasyonunda kullanıldığı belirlenen 7 cep telefonu, 1 zodyak bot, 4 yedek yakıt deposu, 1 diz üstü bilgisayar ve 3 can yeleği ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.E., O.Y., T.P. ve N.K. ile İran uruklu O.A. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:50 Kaynak: DHA

Söke, Aydın, Didim, Güncel
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