Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, düzensiz göçmenlerin kaçak yollarla Suriye'den geçişini sağladıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, düzensiz göçmenlerin kaçak yollarla Suriye'den geçişini sağladıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik takip sonucunda belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların adreslerinde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve pasaport ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Altınözü, Jandarma, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:03 Kaynak: AA
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