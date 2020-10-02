Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

MERSİN polisinin 4 aydır takip ettiği uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si Iraklı 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesine yönelik yürüttüğü 4 aylık operasyon tamamlandı. Çalışma kapsamında suça karıştıkları tespit edilen 9'u Türk, 2'si Irak uyruklu 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Mersin merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, Mersin'de 7, İstanbul'da 1, Antalya'da 1 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonları ve 1 tabanca ele geçirildi. Irak uyruklu firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı.