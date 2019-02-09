Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçılığı Şebekesinin 8 Üyesi Tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığı Şebekesinin 8 Üyesi Tutuklandı

1 saat önce

Göçmen kaçakçılığı şebekesinin 8 üyesi tutuklandıİzmir ve Konya'da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığı Şebekesinin 8 Üyesi Tutuklandı, System.String[]
Göçmen kaçakçılığı şebekesinin 8 üyesi tutuklandı

İzmir ve Konya'da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında, şebekenin kazandığı paraları sakladığı tespit edilen ve evinde 95 bin 775 dolar ele geçirilen Boubacar D.'nin de bulunduğu bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası, yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tespit edilen 12 şüpheliyi yakalamak için geçen salı günü eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün kasası olduğu tespit edilen Mali uyruklu Boubacar D.'nin evinde, göçmen kaçakçılığından kazanıldığı tespit edilen 95 bin 775 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında, Boubacar D., Basmane'de otel sahibi olan Necati S. (34), Suriye uyruklu Mohamed Al N. (21), Sudan uyruklu Ali Tahir H. (51) ve Somali uyruklu Ahmed M.S.'nin (59) de bulunduğu bildirildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:20 Kaynak: DHA

İzmir, Konya, Güncel
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