Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Antalya'da Yakalandı
1 saat önce
Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs Antalya Manavgat'ta yakalandı.
Kuşadası
'nda göçmen kaçakçılığı suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs Antalya Manavgat
'ta yakalandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Alanya-Manavgat girişi Ulualan mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı. Ekipler tarafından durdurulan aracın sürücüsü İ.S.'nin GBT sorgusunda Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 5 ayrı dosyadan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu belirlendi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:41 Kaynak: İHA
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