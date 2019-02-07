Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Antalya'da Yakalandı

Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Antalya'da Yakalandı

1 saat önce

Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs Antalya Manavgat'ta yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Antalya'da Yakalandı, System.String[]
Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs Antalya Manavgat'ta yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alanya-Manavgat girişi Ulualan mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı. Ekipler tarafından durdurulan aracın sürücüsü İ.S.'nin GBT sorgusunda Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 5 ayrı dosyadan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu belirlendi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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