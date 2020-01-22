Göçmen kaçakçılığı şüphelisine jandarmadan operasyonu - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı şüphelisine jandarmadan operasyonu

16 dakika önce

SOSYAL medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası ve göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın Esenyurt'ta düzenlediği nokta operasyonu ile yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisine jandarmadan operasyonu, System.String[]

SOSYAL medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası ve göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın Esenyurt'ta düzenlediği nokta operasyonu ile yakalandı.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süreden bu yana sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası ve göçmen kaçakçılığı  yaptığı tespit edilen B.K.'yı takibe aldı. Jandarma, şüphelinin Esenyurt'taki İncirtepe Mahallesi'nde evine operasyon düzenledi. Özel harekat timinin de destek verdiği operasyonda B.K.  yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:08 Kaynak: DHA
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