Göçmen kaçakçılığı şüphelisine jandarmadan operasyonu - Son Dakika

SOSYAL medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası ve göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın Esenyurt'ta düzenlediği nokta operasyonu ile yakalandı.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süreden bu yana sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.K.'yı takibe aldı. Jandarma, şüphelinin Esenyurt'taki İncirtepe Mahallesi'nde evine operasyon düzenledi. Özel harekat timinin de destek verdiği operasyonda B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.