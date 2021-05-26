Göçmen kaçakçılığı yapan 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kaş Asliye Ceza Mahkemesince göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.K., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaş Asliye Ceza Mahkemesince göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.E. Nevşehir 'de yakalandı.

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