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Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı

20.11.2021 17:56

Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı Bitlis'te göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüten 13 şüpheli tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı

BİTLİS - Bitlis'te göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüten 13 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli göçmen kaçakçılarına yönelik Batman, Siirt, Muş ve Van'da operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; Organize Göçmen Kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 31 örgüt yöneticisi ve üyesini yakalamak maksadıyla Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Bitlis Merkezli Batman, Siirt, Muş, Van illerinde eş zamanlı olarak 255 jandarma personelinden oluşan 54 unsurun katılımıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 31 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 16-20 Kasım 2021 tarihleri arasında adli makamlara sevk edilmişlerdir. Adli makamlara sevk edilen 23 şüpheliden 13'ü tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 8 şüphelinin ise soruşturma işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliğin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis, Göçmen, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı - Son Dakika


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