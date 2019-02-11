Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçılığı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Göçmen Kaçakçılığı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

2 gün önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş/çıkış yapan Suriyelilere para karşılığında yardımcı oldukları, sınır kaçakçılığı yapan şahıslar ile irtibat içinde bulundukları, Kayseri'ye gelen şahısların kayıt yaptırması için İl ve İlçe Göç İdaresinde ve kurumlarda sıra ayarladıkları, boş belge temin etmeye çalıştıkları, sınırda irtibat kurdukları şahıslardan bilgi alarak sınır geçişi için askeri hareketliliği takip ettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer Suriye uyruklu zanlı adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Develi, Suriye, Kayseri, 3. Sayfa
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