Kamyonetten 16 kaçak göçmen çıktı, şüpheli şahıs "Allah rızası için aracıma aldım' dedi - Son Dakika
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Kamyonetten 16 kaçak göçmen çıktı, şüpheli şahıs "Allah rızası için aracıma aldım' dedi

11.03.2023 10:47

Kamyonetten 16 kaçak göçmen çıktı, şüpheli şahıs "Allah rızası için aracıma aldım' dedi Adana'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklanırken, zanlının ifadesinde Adana'ya hale geldiğini, yolda gördüğü göçmenleri Allah rızası içi aracına aldığını söylediği öğrenildi.

Kamyonetten 16 kaçak göçmen çıktı, şüpheli şahıs "Allah rızası için aracıma aldım' dedi

ADANA - Adana'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklanırken, zanlının ifadesinde Adana'ya hale geldiğini, yolda gördüğü göçmenleri Allah rızası içi aracına aldığını söylediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla giren göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda takibe aldıkları şüpheli kamyoneti, uygulama noktasında durdurdu. Şoför Mahmut Güneş'in indirildiği kamyonetin kasasında Afgan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, 1800 dolar karşılığında Yunanistan'a gitmek üzere ülkeye girdikleri, Şanlıurfa'da ise Güneş'in kamyonetine binip, İstanbul'a götürüldükleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Mahmut Güneş, ifadesinde, "Şanlıurfa'da sebzecilik yapıyorum. Mal almak için Adana'daki hale geliyordum. Araçtakiler, yoldayken el kaldırdı. Ben de Allah rızası için aldım. Kim olduklarını bilmiyordum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Adana Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetten 16 kaçak göçmen çıktı, şüpheli şahıs 'Allah rızası için aracıma aldım' dedi - Son Dakika


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