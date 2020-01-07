Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olduğu iddia edilen zanlı, İstanbul'da gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olduğu iddia edilen zanlı, İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta Fethiye'de 15-20 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edilen Ömer Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyu takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kosova'ya gideceği bilgisini edindi.

Ekipler, havalimanı polisinin de desteğiyle limanda pasaport kontrolünden geçen ve uçağa binmek üzere olan şüpheyi gözaltına aldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı

Sabiha Gökçen, İstanbul, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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