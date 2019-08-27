Son Dakika Haberleri: Göçmen kaçakçılığına 11 gözaltı
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Göçmen kaçakçılığına 11 gözaltı

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığına 11 gözaltı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hazırlıklarını tamamlayan ekipler, bu sabah operasyon düzenledi. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri ile İstanbul ve Konya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
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