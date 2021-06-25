İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir merkezli 3 ilde insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İzmir, Konya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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