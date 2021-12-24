Üye Girişi
Göçmen olayında kullanılan tekne battı - Son Dakika

Göçmen olayında kullanılan tekne battı

24.12.2021 12:53

Göçmen olayında kullanılan tekne battı Sahil Güvenlik, teknesi ile ilgilenmeyen sahibine 40 bin TL ceza kesti Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla birlikte beton iskeleye çarparak batan teknenin sahibine 40 bin TL çevre cezası kesilirken, teknenin göçmen olayında kullanıldığı öğrenildi.

Göçmen olayında kullanılan tekne battı

Sahil Güvenlik, teknesi ile ilgilenmeyen sahibine 40 bin TL ceza kesti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla birlikte beton iskeleye çarparak batan teknenin sahibine 40 bin TL çevre cezası kesilirken, teknenin göçmen olayında kullanıldığı öğrenildi.

Geçen Kasım ayında Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 79 göçmenin bulunduğu 20-25 metre ahşap tekne, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilmiş, göçmenleri Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarmıştı. Sahil Güvenlik botuna yedeklenen ve çalıntı olduğu öğrenilen ahşap tekne, kıyıya getirildi. İşlemlerin ardından sahibine teslim edildi. Yalıkavak Koyu'ndaki beton iskeleye bağlı halde günlerce bekleyen ve sahibinin ilgilenmediği tekne iskeleye çarpa çarpa hasar gördü. Ön kısmı kırılan tekne, su almaya başladı. Sulara gömülen teknede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayı ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin bulunduğu yere giderek inceleme yaptı. Tekne sahibine tekne ile ilgilenmeyip çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle ise 40 bin TL çevre cezası kesildiği ve teknesini bulunduğu yerden kaldırması talimatı verildiği öğrenildi.

Sami Çabuk isimli denizci basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Tekneyi buraya yaklaşık 15 gün önce getirilmiş. Fırtınada olduğu yerde su aldı, battı. Vurdu vurdu battı." diye konuştu.

Göçmen olayında kullanılan tekne battı
Göçmen olayında kullanılan tekne battı
Göçmen olayında kullanılan tekne battı
Göçmen olayında kullanılan tekne battı
Göçmen olayında kullanılan tekne battı
Göçmen olayında kullanılan tekne battı
Göçmen olayında kullanılan tekne battı
Göçmen olayında kullanılan tekne battı
Göçmen olayında kullanılan tekne battı
Göçmen olayında kullanılan tekne battı

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Türk Lirası, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göçmen olayında kullanılan tekne battı - Son Dakika


Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı         
13:31
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar         
13:30
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:30 Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı
13:29 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar
13:13 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı
13:13 Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihtimali var
12:59 Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:48:12. #1.12#
SON DAKİKA: Göçmen olayında kullanılan tekne battı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement