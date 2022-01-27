Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 gram metamfetamin ile 2 gram bonzai, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu alımında kullanılan 9 adet aparat, ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere 3 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taytan Mahallesi'nde yaşayan M.G.'nin (29) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etmesi üzerine harekete geçti. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Köpek Timi ile birlikte şüpheli M.G.'ye ikamette yapılan aramada 22 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 5 adet sentetik ecza hapı, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüpheli M.G.'nin yapılan kimlik sorgusunda göçmen kaçakçılığı yapma, ruhsatsız ateşli silahlara mermi satın alma ve basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA