Yüz tanıma sistemi "Bilge İstihbarat Analiz Sistemi" ile yapılan sorgulamada, M.İ'nin göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı belirlendi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Göçmen kaçakçılığından aranan şüpheli Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika

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