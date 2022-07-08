Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Irak uyruklu A.S.İ.A.S.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkan A.S.İ.A.S. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Göçmen, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Göçmen kaçakçılığından aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

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