Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Karbeyaz ve Babatorun Jandarma Karakol Komutanlıkları ortak sorumluluk alanında yapılan 3 aylık teknik takip sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki ifadelerinin ardından göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek maksadıyla örgüt kurma suçlarından Altınözü Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı olmak üzere 7'si ise serbest bırakıldı. - HATAY

Altınözü, Jandarma, Suriye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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