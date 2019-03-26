Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçılığından Yakalananlar Arasında Polis ve İmam da Var

Göçmen Kaçakçılığından Yakalananlar Arasında Polis ve İmam da Var

14 dakika önce

HATAY'da resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yapan 14 kişilik çete çökertildi.

Göçmen Kaçakçılığından Yakalananlar Arasında Polis ve İmam da Var, System.String[]
HATAY'da resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yapan 14 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında cami imamı ve polis memuru da var.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu vatandaşlara 500 dolar karşılığında sahte evrak, kimlik ve geçici izin belgeleri düzenleyen kişilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 4 aylık teknik takibin ardından yapılan operasyonda aralarında polis memuru M.S. ve cami imamı olduğu belirtilen M.D.'nin de bulunduğu Suriye uyruklu M.A., M.S. ve Türk vatandaşı M.S., A.K., S.A., A.D., İ.G., M.S., M.M.A., M.B., M.A. ile A.D. gözaltına alındı. 14 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 2 mühür basımında kullanılan metal parça, 1 mühür yapımında kullanılan metal parça, Suriye uyruklu şahıslara ait kimlik yapımında kullanılan fon kağıtları, 2 harddisk, 7 cep telefonu ile bunlara ait 8 sim kartı, 1 flash bellek, sahte olduğu değerlendirilen kimlik kartları ile bunların yapımında kullanılmak üzere evrak ve dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:55 Kaynak: DHA

Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi Malatya'da Depremde Bazı Evler Hasar Gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi Ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu'nun Kullandığı Cip Yayaların Arasına Daldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:09:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçılığından Yakalananlar Arasında Polis ve İmam da Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]