Son Dakika Haberleri: Göçmen kaçakçısı ehliyeti olmadığı için jandarmadan kaçmış
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Göçmen kaçakçısı ehliyeti olmadığı için jandarmadan kaçmış

1 saat önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde 10 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Göçmen kaçakçısı ehliyeti olmadığı için jandarmadan kaçmış, System.String[]
Edirne'nin Meriç ilçesinde 10 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Dün tedavisinin ardından gözaltına alınan Tayfun Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sürücünün ifadesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma girişimindeki Hindistan ve Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni Meriç Nehri kenarına bırakmak üzere göçmen kaçakçılarıyla anlaştığını söylediği belirtildi.
Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Tayfun Ö'nün, jandarmanın "Dur" ikazına bunun için uymadığını anlattığı öğrenildi.
Yaralıların tedavisi sürüyor
Kazada yaralanan 29 düzensiz göçmenin tedavisi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Uzunköprü ve Keşan ilçe devlet hastanelerinde sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren göçmenlerin cenazelerinin, yakınları tarafından teslim alınmaması halinde kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kazada 10 kişi yaşamını yitirmişti

Artezyen Caddesi'nde dün Tayfun Ö. idaresindeki 80 HH 267 plakalı panelvan, jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmış ve bir dükkana çarparak devrilmişti.

Kazada yük ve eşya taşımak amacıyla dizayn edilen ticari kapalı kasa panelvana sığdırılan 39 düzensiz göçmenden 10'u yaşamını yitirmiş, biri sürücü olmak üzere 30 kişi yaralanmıştı.

Sürücü Tayfun Ö, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki tedavisi sonrası gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:23 Kaynak: AA
Uzunköprü, Edirne, Meriç, Güncel
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