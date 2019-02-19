Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçısı 'Kara Musa'ya Suçüstü

Göçmen Kaçakçısı 'Kara Musa'ya Suçüstü

48 dakika önce

HATAY'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen ve 'Kara Musa' lakabıyla tanınan M.E.E. (19), Suriyeli göçmenleri bir araca bindirmek üzereyken yakalandı.

Göçmen Kaçakçısı 'Kara Musa'ya Suçüstü, System.String[]
HATAY'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen ve 'Kara Musa' lakabıyla tanınan M.E.E. (19), Suriyeli göçmenleri bir araca bindirmek üzereyken yakalandı. 

'Kara Musa' lakabıyla tanınan ve daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunan M.E.E., Suriyeli göçmenleri araca bindirdiği sırada yapılan baskınla ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.E.E., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:36 Kaynak: DHA

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