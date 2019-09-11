Son Dakika Haberleri: Göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı
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Göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı

1 saat önce

Muratlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 kaçak göçmen yakalanırken, onları kaçıran şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı, System.String[]

Muratlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 kaçak göçmen yakalanırken, onları kaçıran şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Muratlı'nın Arzulu ile Hanoğlu mahalleleri arasında yaşandı. Gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu iki aracın içerisinden toplam 43 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Aralarında Somali, Pakistan, Bangladeş ve Mısırlıların bulunduğu 43 mülteci ile 1 organizatör, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakolu'na götürüldü. Karakolda yapılan işlemlerinin ardından kaçakların Kayı'daki İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği öğrenildi.


Organizatör olduğu tahmin edilen şüpheli M.S. ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:53 Kaynak: İHA
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