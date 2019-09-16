Son Dakika Haberleri: Göçmen kaçakçısı şahıs cezaevine gönderildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Göçmen kaçakçısı şahıs cezaevine gönderildi

18 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Göçmen kaçakçısı şahıs cezaevine gönderildi, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. H.B. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Didim KOM Grup Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Kuşadası İlamat ve İnfaz Masasınca "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan arandığı ve 3 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilen H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan ailesine mesaj yolladı
Damadı tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kanlı elleriyle duvara vurarak yardım istedi HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı Sosyal medyadan ailesine mesaj yollayan firari cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:36:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçmen kaçakçısı şahıs cezaevine gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]