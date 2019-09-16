Göçmen kaçakçısı şahıs cezaevine gönderildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. H.B. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Didim KOM Grup Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Kuşadası İlamat ve İnfaz Masasınca "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan arandığı ve 3 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilen H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN
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