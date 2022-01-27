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Göçmen kaçakçısı sanal devriyede kaşlarının arasındaki yara izinden yakalandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçısı sanal devriyede kaşlarının arasındaki yara izinden yakalandı

27.01.2022 17:47
Göçmen kaçakçısı sanal devriyede kaşlarının arasındaki yara izinden yakalandı

İZMİR'de yurt dışı merkezli bir medya kuruluşuna röportaj veren göçmen kaçakçısı, polisin yürüttüğü 'sanal devriyede yüz tanıma' programı sayesinde 2 kaşının arasındaki yaranın eşleşmesiyle yakalandı.

İZMİR'de yurt dışı merkezli bir medya kuruluşuna röportaj veren göçmen kaçakçısı, polisin yürüttüğü 'sanal devriyede yüz tanıma' programı sayesinde 2 kaşının arasındaki yaranın eşleşmesiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten rutin olarak yürütülen sanal devriye sırasında Irak merkezli medya kuruluşunun bir göçmen kaçakçısıyla röportaj yaptığını belirledi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, röportaj yapılan yerin Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depo olduğu tespit edildi. Ekipler, videoda yüzünü poşuyla kapatarak gizleyen ve kendini 'Ebu Casım' olarak tanıtan kişinin ise Abdulhalik A. olduğunu belirledi. Abdulhalik A.'nın yüzüyle röportajdaki şüphelinin yüzü, yüz tanıma programıyla karşılaştırıldı. Kaşlarının arasındaki yara izinden görüntüdeki kişinin Abdulhalik A. olduğu kesinleşti. Abdulhalik A., Basmane semtinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.Abdulhalik A.'nın ifadesi üzerine, Gürpınar Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda 7 metre uzunluğundaki lastik bot, bot şişirme pompası, branda yapıştırmak için kullanılan sıcak hava tabancası ve şüphelinin röportajda giydiği poşuyla mont ele geçirildi. Operasyonda İ.A. ve M.Ş.G. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve M.Ş.G., Savcılık tarafından serbest bırakılırken, Abdulhalik A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Göçmen kaçakçısı sanal devriyede kaşlarının arasındaki yara izinden yakalandı
Göçmen kaçakçısı sanal devriyede kaşlarının arasındaki yara izinden yakalandı
Göçmen kaçakçısı sanal devriyede kaşlarının arasındaki yara izinden yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Röportaj, Göçmen, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçısı sanal devriyede kaşlarının arasındaki yara izinden yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmen kaçakçısı sanal devriyede kaşlarının arasındaki yara izinden yakalandı - Son Dakika
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