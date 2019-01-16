Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesi Yeniceçiftlik köyü yakınlarında jandarma tarafından araç içerisinde 22 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesi Yeniceçiftlik köyü yakınlarında jandarma tarafından araç içerisinde 22 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı tutuklandı. Jandarma
ekipleri Keşan- İpsala
karayolunda 35 ADE plakalı aracı durdurdu. Araç
içerisinde 15 Pakistan
, 6 Bangladeş
ve 1 Hindistan
uyruklu olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen ile araç sürücüsü A.Y. (43) yakalandı.
"Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan gözaltına alınan A.Y, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:56 Kaynak: İHA
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