Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesi Yeniceçiftlik köyü yakınlarında jandarma tarafından araç içerisinde 22 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesi Yeniceçiftlik köyü yakınlarında jandarma tarafından araç içerisinde 22 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Jandarma ekipleri Keşan- İpsala karayolunda 35 ADE plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde 15 Pakistan, 6 Bangladeş ve 1 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen ile araç sürücüsü A.Y. (43) yakalandı.

"Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan gözaltına alınan A.Y, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Edirne, Araç, Jandarma, Keşan, 3. Sayfa
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