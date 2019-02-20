Son Dakika Haberleri: Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonun kasasında 52 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonun kasasında 52 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Yeniceçiftlik köyü yakınlarında yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 BC 2948 plakalı kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan kontrolde 52 kaçak göçmen yakalanırken, bot ve aparatları ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü Y.S. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.S. tutuklanarak cezaevine konuldu. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

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