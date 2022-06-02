Göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçısı tutuklandı

02.06.2022 13:18
Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla mülteci getiren bir kişi tutuklandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla mülteci getiren bir kişi tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde hudut hattı gerisinde kaçakçılık olaylarını ve yasa dışı sınır geçişlerini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda Merkez ilçeye bağlı Bulamaçlı Köyü Suriye sınır hattında otomobil içerisinde 1 organizatör ile 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan organizatör, tutuklanırken, yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. - KİLİS

YORUMLAR
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Kilis'te 6 yabancı uyruklu yakalandı Kilis'te 6 yabancı uyruklu yakalandı Suriye'de firik üretimi, yerinden edilmiş sivillere geçim kaynağı oluyor Suriye'de firik üretimi, yerinden edilmiş sivillere geçim kaynağı oluyor
Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika


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