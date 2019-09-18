Son Dakika Haberleri: Göçmen kaçakçısı yakayı ele verdi
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Göçmen kaçakçısı yakayı ele verdi

1 saat önce

Göçmen kaçakçısı yakayı ele verdiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde jandarma güçleri tarafından yapılan operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalanırken, onları kaçıran şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçısı yakayı ele verdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde jandarma güçleri tarafından yapılan operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalanırken, onları kaçıran şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Muratlı'nın İnanlı Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma güçlerinin şüphe üzerine durduğu aracın içerisinden toplam 28 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Aralarında Pakistan ve Bangladeşlilerin bulunduğu 28 kaçak göçmen ile 1 organizatör, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Karakolda yapılan işlemlerin ardından kaçakların Kayı'daki İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği öğrenildi. Organizatör olduğu tahmin edilen şüpheli Ö.K. ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheli Ö.K., tutuklanmak üzere nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Göçmen kaçakçısı yakayı ele verdi

Tekirdağ, Jandarma, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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