GÖÇMEN KADINLAR 'KEŞFEDİLEN YAŞAM' PROJESİYLE YAŞAMLARINI SÜRDÜRECEK - Son Dakika
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GÖÇMEN KADINLAR 'KEŞFEDİLEN YAŞAM' PROJESİYLE YAŞAMLARINI SÜRDÜRECEK

22.02.2022 15:52

ERZURUM'da yaşayan Afganistan ve Suriyeli sığınmacı kadınlar için 'Keşfedilen Yaşam' projesi kapsamında terzilik kursu açıldı.

ERZURUM'da yaşayan Afganistan ve Suriyeli sığınmacı kadınlar için 'Keşfedilen Yaşam' projesi kapsamında terzilik kursu açıldı. Usta öğreticilerden ders alan kadınlar, öğrenecekleri mesleklerle yaşamlarını daha iyi şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) koordinatörlüğünde ve Olgunlaşma Enstitüsü'nün katkılarıyla 'Keşfedilen Yaşam' projesi altında terzilik kursu açıldı. ETÜ görevlileri tarafından yapılan mülakat sonucunda belirlenen Afganistan ve Suriye uyruklu 20 kadın, enstitüde usta öğreticilerden terzilik öğrenmeye başladı. Haziran ayı sonuna kadar devam edecek kursta kadınlara önce Türkçe, ardından da meslek eğitimi veriliyor. 240 saatlik eğitim sonunda kadınlara belge verilecek.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurs gören mülteci kadınları ziyaret eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Keşfedilen yaşam projesi kapsamında mülteci kadınların yaşamlarını idame edebilmeleri için terzilik kursu düzenledik. Bu kursla kadınlar hem ailelerini hem de kendilerini geçindirebilecek" dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ise projenin göçmenlerin hayatlarını devam ettirme noktasında önemli olduğunu söyledi. İş-Kur İl Müdürü Abdulkadir Mutlu da sığınmacılara yönelik kursların devam edeceğini bildirdi.

Çocuklarıyla birlikte gönüllü olarak geldikleri kursta bir meslek sahibi olacaklarını söyleyen kadınlar, belge aldıktan sonra daha kolay iş bulabileceklerini kaydetti.

GÖÇMEN KADINLAR 'KEŞFEDİLEN YAŞAM' PROJESİYLE YAŞAMLARINI SÜRDÜRECEK
GÖÇMEN KADINLAR 'KEŞFEDİLEN YAŞAM' PROJESİYLE YAŞAMLARINI SÜRDÜRECEK
GÖÇMEN KADINLAR 'KEŞFEDİLEN YAŞAM' PROJESİYLE YAŞAMLARINI SÜRDÜRECEK

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Afganistan, Suriyeli, Mülteci, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖÇMEN KADINLAR 'KEŞFEDİLEN YAŞAM' PROJESİYLE YAŞAMLARINI SÜRDÜRECEK - Son Dakika


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