Göçmen Kadınların Dramı Tiyatro Sahnesinde

YUSUF ŞAHBAZ - İzmir
'de, bir tiyatro grubu, göçmen kadınların yaşadıklarını büyüteç altına alan "Hiç Kimse" oyunuyla göçün dramını tiyatro sahnesine aktarmaya hazırlanıyor.
Dünya gündeminde ilk sıraları işgal eden göç ve göçmenlik konusu, çok sayıda trajedinin yaşandığı İzmir'de, bir grup sanatçı tarafından tiyatro oyunu olarak işlendi.
Vol: 5 Tiyatro'nun gerçek yaşam hikayelerinden esinlenerek senaryolaştırdığı "Hiç Kimse" isimli tek kişilik oyunun ilk temsili, 5 Ocak'ta İzmir'deki Boyoz Akademi Kültür Merkezi'nde yapılacak. Orta Doğu
'da başlayan ve Avrupa
'ya kadar uzanan göç hikayesinin kahramanı ise "Azerin" isimli karakter.
Azerin'in çocukluğu, asker babası ve öğretmeniyle ilişkileriyle başlayan hikaye, karakterin yalnızlaşmasıyla devam ediyor.
Yaşadığı şehrin bombalanmasıyla ülkesini terk etmek zorunda kalan Azerin'in göç yolculuğunu anlatan oyunda, karakterin karşılaştığı diğer göçmen kadınların hikayeleri ve beraberindeki sorgulamalara da yer veriliyor.
Azerin'in işlediği suç nedeniyle vicdanıyla hesaplaşmasının da yansıtıldığı oyun, kadının Orta Doğu toplumlarındaki konumuna ilişkin sorgulamaları da işliyor.
Her biletin 5 lirası çocuklara
Vol: 5 Tiyatro'nun kurucularından ve oyunun yönetmeni Ömer Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir üçleme projesiyle yola çıktıklarını, daha önce "Medea Belleği" ve "Otel Kırık Bellek" adında iki oyunla izleyici karşısına çıktıklarını, "Hiç Kimse"nin ise üçlemenin son oyunu olduğunu söyledi.
Oyunu yazarken göçün nasıl temellendiğini araştırdığını aktaran Polat, "Göçün, çocukken başladığıyla ilgili bir izlenim oluştu. Bir çocuk büyürken, babasıyla ilişki kurarken hayatta yalnızlaşmaya başlar. Oyunumuzda daha çok fragmanlar var sahnede. Bir kadının öyküsü var. Geçmişe dönüşü, bugüne yansımaları, başka kadınlarla karşılaşması." dedi.
Hikayede, göçün zorluğuna kadın gözüyle bakmayı amaçladığını vurgulayan Polat, "Ülkemizde de Orta Doğu'dan gelen birçok insanla karşı karşıya kalıyoruz. Onlar çalışıyorlar, yaşıyorlar vesaire ama hikaye orada kalmıyor." diye konuştu.
Hikayede anlatılan karakterlerin gerçekte de var olduklarına işaret eden Polat, şunları kaydetti:
"Bizim de bu çocuklara ufak da olsa bir katkımız olabileceğini düşündük. Bu oyunda her bilet için gelirin 5 lirasını çocukların eğitimine ayırıyoruz, bir vakfa bağışlıyoruz. Yapılan bağışla ilgili de izleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Tiyatronun toplumsal olarak bir katkısı olmalı, sadece izleyerek değil."
"Kaçındığımız hikayeler"
Vol: 5 Tiyatro kurucularından ve Hiç Kimse'deki karakterlere hayat veren Gizem Tataroğlu ise oyunda Azerin de dahil olmak üzere 4 karakteri canlandırdığını belirtti.
Karakterleri çalışırken destek aldığını ve okumalar yaptığını kaydeden Tataroğlu, şöyle konuştu:
"Bir kadın olarak böyle hikayeleri seyirciyle buluşturacağım için güçlü hissediyorum. Bu hikayeler daha çok kaçındığımız hikayeler. Dünya olarak içinde bulunduğumuz durumda göç ve savaş gerçeği var. Savaş unutturmak, sanat hatırlatmak ister. Bir şeyleri yılmadan tekrar tekrar söylememiz gerektiğini düşünüyorum."
Oyun, prömiyerinin ardından 16 Ocak'ta Boyoz Akademi'de, 21 Ocak'ta ise Caddebostan
Kültür Merkezi'nde sergilenecek.