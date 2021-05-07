Göçmen Konutları Camii yeni bir çehreye kavuştu - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda kentteki ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Menderes ilçesindeki Görece Göçmen Konutları Camii'nin imamı Yüksel Elma'nın başvurusuna hızla yanıt veren Büyükşehir ekipleri, yıpranan camiyi kısa sürede elden geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes ilçesindeki Görece Göçmen Konutları Camii İmamı Yüksel Elma'nın başvurusu üzerine harekete geçti. Ekipler boyaları dökülen, dış cephesi yıpranan camiyi kısa sürede yepyeni bir görünüme kavuşturdu. İmam Yüksel Elma ise "Bizim sesimizi duyan Büyükşehir'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi daha sağlıklı ve temiz bir ortamda ibadetimizi yapacağız" dedi.

Mahalledeki tek caminin yıpranmış bir görünüme sahip olduğunu dile getiren Elma, artık cami cemaatinin de daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirdiğini söyleyerek, "Büyükşehir ekibi harika bir iş çıkardı. Cami boyandı ve tertemiz bir görünüm kazandı" diye konuştu. - İZMİR