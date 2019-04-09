Son Dakika Haberleri: Göçmen Kuşlar, Hersek Lagünü'ne Gelmeye Başladı

Göçmen Kuşlar, Hersek Lagünü'ne Gelmeye Başladı

50 dakika önce

YALOVA'da Altınova Hersek Lagünü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Göçmen Kuşlar, Hersek Lagünü'ne Gelmeye Başladı, System.String[]
YALOVA'da Altınova Hersek Lagünü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Kışı Afrika kıtasında geçiren kuşlar, Hatay'dan giriş yaptıktan sonra bir bölümü Karadeniz'in doğusundan Asya kıtasına, bir bölümü de Karadeniz'in batısından Avrupa kıtasına gidiyor.

Yalova- İstanbul hattı, göçmen kuşların Avrupa yolu üzerinde. Bu noktalardan biri de Hersek Lagünü. Bölgedeki kuş hareketliliğiyle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, "Kuşlar ilimizin sınırları içerisinde bulunan yamaçları, ovaları ve sulak alanları konaklama dinlenme ve beslenme noktası olarak kullanmaktadır. Bu anlamda Hersek Lagünü ve çevresinde göç eden leylekleri, yırtıcıları, ötücü kuşları gözlemlemek mümkün olmaktadır" dedi.

KUŞLAR İÇİN ÖZEL TEDBİRLER ALINIYOR

Göçmen kuşların önemli bir kısmının ise üreme ve beslenme için yaz mevsimini Türkiye'de geçirdiğine dikkat çeken Bülbül, "Hersek Lagünü'nde üreyen poyraz kuşu, uzunbacak, küçük halkalı cılıbıt, Akdeniz martısı yaz konukları olarak alana gelmeye başlamışlardır. Bilindiği üzere 20 çiftin üzerinde üremesiyle alana önemli kuş alanı özelliğini katan kara gagalı sumru da her yıl olduğu gibi bugünlerde Hersek Lagünü'ndeki yerini almaktadır. Bu kuşların kuluçka dönemlerinde rahatsız edilmemeleri için Altınova Belediyesi ve Yalova DKMP Müdürlüğü bilgilendirme çalışmaları yaparak gerekli önlemleri almıştır. Doğa ve kuş severlerin de nisan-temmuz ayları arasında üreme noktalarına yaklaşmamaları önem arz etmektedir" diye konuştu.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:34 Kaynak: DHA

Hatay, Karadeniz, Altınova, Yalova, Güncel
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