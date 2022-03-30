Göçmen kuşlar, Kars'a gelmeye başladı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, göçmen kuşlarla şenlendi.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede uzun geçen kışın ardından doğa yavaş yavaş canlanmaya başladı.
Karlarla kaplı bulunan 2 bin 300 rakımlı Acısu ve Kızılçubuk bölgesine gelmeye başlayan farklı türdeki göçmen kuşlar, buradaki buzları çözülen sulak alanlarda yiyecek aradı.
Bölgede beslenirken görüntülenen kızıl şahin, leylek, angıt ve birçok türden göçmen kuş, çevreye renk kattı.
Kaynak: AA
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