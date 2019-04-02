Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi
56 dakika önce
Göçmen kuşlar Yüksekova'da mola verdi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde ağaç dallarında konaklayan kuş sürülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Göçmen kuşlar Yüksekova
'da mola verdi
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde ağaç dallarında konaklayan kuş sürülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cengiz Topel
Caddesi'nde refüjdeki ağaçlarda gece vakti konaklayan kuş sürüleri görenleri şaşırttı. Baharın habercisi olan "Akkuyruksallayanlar" türü kuşlar, ağaçların dallarına konarak doyumsuz bir manzara otaya çıkarttı.
Akkuyruksallayanlar hakkında bilgi veren Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, "Bu sene ilkbahar her ne kadar geç gelse de sayısız kuş türü şimdiden gelmeye başladı. Bilindiği gibi ilçemiz yabani kuşların göç yollarından biri. Binlerce kuş türü nehil sazlığında dinlenip besleniyor. Bu sene gelen ilk kuşlardan biride akkuyruksallayan kuşu. Aslında ilçemiz için bir nevi baharın müjdeleyicisi olma özelliği de taşıyan bu kuş türü ilçe merkezinde mola verirken çok güzel bir görüntü ortaya çıkarttı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:38 Kaynak: İHA
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