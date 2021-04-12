Göçmen kuşların Ardahan'a dönüşü güzel görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Havaların ısınmasıyla Ardahan'daki göl ve akarsulara dönüş yapan göçmen kuşlar, etkileyici görüntüler oluşturdu.

İlkbaharın ikinci ayı nisanın gelişiyle havaların ısınması üzerine, göçmen kuşların Ardahan'da yazı geçirecekleri üreme ve konaklama alanlarına dönüşleri başladı.

Ardahan'daki Çıldır, Aktaş gölleri ve Kura Nehri başta olmak üzere birçok göl ve sulak alana gelen göçmen kuşların, gökyüzünde süzülüşleri adeta yöreyi şenlendirdi.

Aktaş gölüne doğru yola çıkan pelikanlar ile Kura Nehri yataklarına varan kuşlar, konakladıkları alanlarda güzel görüntülere vesile oldu.