Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi - Son Dakika

Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi

25.01.2021 11:05
Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi, System.String[]

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan yüzeyi ile de ilgi görüyor.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan yüzeyi ile de ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü, sazlık alanlarıyla birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor.

Biyolojik çeşitliliği ile dikkati çeken, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan gölde, su yılanı, saz vaşağı, kurbağa ve balık türlerini de görmek mümkün.

İlkbahar, yaz ve sonbaharda ziyaretçilerine ve fotoğrafseverlere kartpostallık görüntüler sunan göl, son günlerdeki dondurucu soğuklarda yüzeyinin donmasıyla da güzelliğine güzellik kattı.

"Hobi olarak gölü çekmeye gelenler oluyor"

Göl çevresinde 30 yıldır rehberlik yapan Kadir Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eber Gölü'nün yüzeyindeki buzu tekneyle kıra kıra gidip geldiklerini söyledi.

Ateş, "Şu anda gölde saz kesimi revaçta. Vatandaşlar saz keserek geçimini temin etmekte. Göle fotoğrafçılar gelmek istiyor ama pandemiden dolayı gelemiyorlar. Şubat sonunda geleceklerini tahmin ediyorum." diye konuştu.

"Gölün buz tutmasından tekne zor gidip geliyor"

Saz kesiminin yanı sıra bu tutan göl yüzeyinin fotoğrafçılar için bulunmaz malzeme olduğuna dikkat çeken Ateş, şöyle konuştu:

"Hobi olarak gölü çekmeye gelenler oluyor. Bunlar genelde küçük gruplar. Bir, iki, üç kişilik, tanıdık aile grupları. Gölün buz tutmasından tekne zor gidip geliyor. Çarşamba günü misafirlerim vardı, gölü gezdirirken buzlar tekneye zarar verdi. Gölün içindeki buzlar oldukça kalın."

İnsansız hava aracı eğitmen pilotu İhsan Yumuturuğ, donan göl yüzeyinden güzel görüntüler elde etmek için burayı tercih ettiğini ifade etti.

Yumuturuğ, "Göldeki kuş gözlem kulesinden hem gölün iç taraflarını görebiliyoruz hem de kıyılardaki buz tutmuş alanları görüyoruz. Aynı zamanda öğrenciler içinde zaman zaman buralarda uçuş planlamayı düşünüyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Abdullah Gündöner, boş vakitlerinde göle gelerek fotoğraf çektiğini belirtti.

Karahisar, Türkiye, Eber, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Rıdvan Dilmen'den Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili sözlerine tepki Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı Hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Neslihan Atagül sessizliğini bozdu Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Dünyada bir ilk! Rus bilim insanları koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonunun fotoğrafını çekti Dünyada bir ilk! Rus bilim insanları koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonunun fotoğrafını çekti         
10:56
Gece gündüz demeden sokak sokak arıyor! Genç kadın kedisini bulana 1500 TL ödül verecek Gece gündüz demeden sokak sokak arıyor! Genç kadın kedisini bulana 1500 TL ödül verecek         
10:43
"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi         
10:35
Mahalle muhtarı, sigarayı bırakanlara bir çuval patates hediye edecek Mahalle muhtarı, sigarayı bırakanlara bir çuval patates hediye edecek         
10:03
Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu alırken yakalanan çocuk polislerden yardım istedi: Annemi çok dövüyor, ne olur kurtarın Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu alırken yakalanan çocuk polislerden yardım istedi: Annemi çok dövüyor, ne olur kurtarın         
09:49
Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı         
09:45
Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı         
09:33
Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek YHT projesinde performans testleri başladı Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek YHT projesinde performans testleri başladı         
09:08
Restoran ve kafeler açılacak mı? Milyonların gözünün çevrildiği Kabine toplantısı perşembe günü yapılacak Restoran ve kafeler açılacak mı? Milyonların gözünün çevrildiği Kabine toplantısı perşembe günü yapılacak         
08:45
Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada         
08:31
BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu         
07:46
Karısını döven kocayı mahalleli linç etti Karısını döven kocayı mahalleli linç etti         
02:25
Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı         
00:42
Rus protestoculara Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi         
22:17
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 11:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei