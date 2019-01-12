Göçmen Kuşların Kış Durağı Kantar Köprüsü

Batman'da 50 bin hektarlık alana sahip olan Kantar Köprüsü, kışı geçirmek için göç eden kuşlarla renklendi.

Batman'da 50 bin hektarlık alana sahip olan Kantar Köprüsü, kışı geçirmek için göç eden kuşlarla renklendi.



Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 50 bin hektarlık alana sahip olan Kantar Köprüsü, kışı geçirmek için göç eden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Hava değişikliği dolayısıyla sıcak bölgelere göç eden kuşların genellikle dağlar, tepeler, ovalar, gölleri tercih ettiği belirtildi. Bu yönden Türkiye'nin göçmen kuşların göç ettiği güzergahta olması vesilesiyle önemli bir ülke olduğunu ifade eden doğa aktivisti Emin Bulut, göç eden kuş türlerinin; turnalar, leylekler, toy kuşları, balıkçıl beyaz kuşlar, ak babalar, şahin ve kartal olduğunu belirtti. Bulut, Batman Çay Havzası, Dicle Nehri, Hasankeyf Dicle Vadisi ve Garzan bölgeleri Batman'ı yarım su kenti haline getirdiğini söyledi. Bulut, "Nehirler kenti olmamız hasebiyla. Buranın düzlük ova, tarımsal alanlarını da kapsadığı için hem doğal yaşam alanı hem de canlı türlerinin çeşitliliği ve popülasyonu önemli bir yer edinmektedir. Bölgemiz kuş türleri açısından önemli bir zenginliğe sahiptir. Batman Çay havzası dediğimizde Dicle'nin ana arter kolu olması, Batman Ovasının ortasından geçiyor olması, sazlık ve sulak alanlarda kuşlar daha çok konaklar ve göç eder. Kışın özellikle Van Gölü havzasıyla ulviye bölgesi dediğimiz Hürmüz Boğazından, Hindistan'a ya da Basra Körfezine geçişler, Batman Çayı ve Dicle Nehri üzerinden yoğunlaşmaktadır. Bunlara biz göçebe kuşlar diyoruz" dedi.



"Kanat çırpmadan 400 kilometreye kadar uçabiliyorlar"



Göçebe kuşların türleri hakkında bilgi veren Bulut, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Göç eden kuş türleri; turnalar, leylekler, toy kuşları, balıkçıl beyaz kuşlar, ak babalar, şahin, kartal türdeki kuşlarının bu bölgede çok önemli popülasyonları vardır. Batman Çayı havzası kuş bilimcileri tarafından çok özenle bahsedilen kış kuşlarının yaşam alanıdır. 'V' şeklinde göç ederler. Bir kısmı da kanat çırpmadan 400 kilometreye kadar uçabiliyor." - BATMAN

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