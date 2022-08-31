Ziyaretçilerden Davut Karabacak , 2 yıldır Erçek Gölü'ne az sayıda flamingonun geldiğini belirterek, "Bu yıl kalabalık gruplar halinde gelmeye başladılar. Tekrar gölde bu nadide kuşları görmek beni mutlu etti." dedi.

Yılın belli dönemlerinde Van Gölü havzasına gelerek yoğun olarak Erçek Gölü ve çevresinde konaklayan flamingolar, Edremit sahillerinde de görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erçek Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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