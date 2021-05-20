Göçmen kuşların uğrak yeri Beylerli Gölü kuraklığa yenildi - Son Dakika

Göçmen kuşların uğrak yeri Beylerli Gölü kuraklığa yenildi

Yıllar içerisinde etkisini artıran kuraklığa yenik düşen göl meraya dönüştü

DENİZLİ - Denizli'nin Çardak ilçesinde, bir zamanlar doğal güzelliğiyle adından söz ettiren ve göçmen kuşların uğrak yeri olan Beylerli Gölü, kuraklığa yenildi. Göl havzası tamamen kuruyan gölde sazlıklar ve yabani otlar yeşermeye başladı.

Beylerli Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi 10 yıl önce çekilmeye başladı. İki yıldır ise, bölgeye yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle göl iyice susuz kaldı, tamamen kurudu. Gözlemcilerin, yılda 203 cins göçmen kuşun ziyaret ederek, ürediğini belirlediği göle, kuraklık nedeniyle artık kuşlar da uğramaz oldu. Kuruyan göl çanağı keçi, koyun ve ineklerin beslenme alanı oldu. Termal kaynaklarla çevrili gölün kuraklıktan tamamen kurumasından büyük endişe duyduklarını anlatan Mehmet Pala, 'Yıllardı bu gölde balık avlıyorduk ama şuan da bir gram suyu yok. Kaplıca vardı burada ve suyu çok kıymetliydi. 60 metreden çıkan suyun 39.5 derece sıcaklığı var ve kükürttü bol, mide rahatsızlığı olanlara da iyi geliyordu. Gölde bir gram su kalmayınca hepsi bitti. Çaltı, Acıgöl ve Gölcük gölleri de bu şekilde kurumuş durumda. Doğanın dengesini biraz insanlar olarak da biz bozduk. Su kaynaklarını tedbirli kullanıp insan olarak korumamız gerekiyor. Kuş üreme ve turizm sahasıydı. Yılla öncesi sera bölgesiydi ama su olmadığından hiçbir şey yok. Bir ucu Beylerli, bir ucu Çaltı ve diğer ucu ise Sazköye dayanan, fazlalığı da Acıgöl'e aktardığımız kanalı vardı. Şuan tarım arazisi gibi oldu. Geçen senede burada su vardı ama bu sene su tamamen kesildi. Kuraklık temelli başladı ve yıldan yıla kötüye gidiyoruz" dedi.

"Göl meraya dönüştü"

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, gölün tamamen kuruduğunu ve bölgeye kuş türü gelmediğini belirterek, "Denizli ili Çardak ilçesinde milyonlarca yıl önce oluşan tektonik kökenli 3 önemli gölü söz konusu. Bunlar Acıgöl, Beylerli ve diğeri ise Gölçük Gölü. Bu göller tatlı, acı ve tuzlu özelliğine sahip. Bu nedenle bölgede 200'ün üzerinde kuş türü bu bölgeye gelmekteydi. Bunların büyük kısmı burada konaklamakta ve diğer kısmı kuluçkaya yatmaktaydı. Toykuşu, Turnakuşu, Sunakuşu, Taşbülbülü ve Angıt diyebileceğimiz nesilleri tükenmekte olan kuşlar söz konusu. Bu göller içinde bulunan Beylerli Gölü 1990'lı yılların sonlarına doğru tamamen kuruma periyodu içerisine girdi. Günümüzde tamamen kurumuş, topraklaşan mera haline dönüşmüştür" şeklinde konuştu.