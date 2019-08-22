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Göçmen leylekler boğazın semalarında görüntülendi

1 saat önce

Göçmen leylekler boğazın semalarında görüntülendi -İstanbul Boğazı semalarında göç eden leylek sürüsü kameradaİSTANBUL - Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücü halinde sıcak bölgelere göç eden göçmen kuşlar İstanbul Boğazı üzerinde görüntülendi.

Göçmen leylekler boğazın semalarında görüntülendi

- İstanbul Boğazı semalarında göç eden leylek sürüsü kamerada

İSTANBUL - Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücü halinde sıcak bölgelere göç eden göçmen kuşlar İstanbul Boğazı üzerinde görüntülendi. Leyleklerin göçü adeta görsel şölen oluştururken, o anlar kameralara yansıdı.

Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve "baharın müjdecisi" bilinen leyleklerin, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcak bölgelere yolculuk yapmaya başladı. İstanbul Boğazı semalarında yüzlerce leylek ahenkle aynı yöne kanat çırpmasıyla gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Kuzeyden Güneye doğru göç eden leylekler, boğaz üzerinde bir süre tur attıktan sonra Anadolu Yakasına doğru giderek gözden kayboldu.

İstanbul Boğazı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:13 Kaynak: İHA
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