Göçmen olarak geldiler, organizatör oldukları için gözaltına alındılar
18 dakika önce
Balıkesir'de göçmen olarak geldikleri yerde organizatör olarak yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de göçmen olarak geldikleri yerde organizatör olarak yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla bölgesinde şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan kontrolde; Suriye uyruklu S.H.S. ve M.H. isimli organizatörler ile yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 33 Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 12 Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 45 göçmeni yakaladı.
Yapılan kontrol sırasında göçmen kaçakçılığı olayında kullanılacak olan bir adet şişme bot, bir adet tekne motoru, bir adet akü, 2 adet pompo, 50 litre motorin ve 45 adet can yeleği de ele geçirildi. Minibüs yedi emin otoparkına teslim edilirken. yakalanan Suriye uyruklu iki organizatör ile göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR
Askeri yasak bölgeye kanoyla girdi
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı
Edirne pazarına Yunan ve Bulgarlardan yazlık akını
Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü