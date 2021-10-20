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Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü - Son Dakika

Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü

20.10.2021 11:46

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır ve bir süredir sorun yaşadığı Dr. Ahmet Dikmen arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çayır, aracından aldığı tüfekle arkadaşı Dikmen'i öldürdü.

Mezitli ilçesinde bulunan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde dehşet dakikaları yaşandı. Daha önce aralarında husumet bulunan doktorlardan biri, diğerini tüfekle vurarak öldürdü.

ARACINDAN ALDIĞI TÜFEKLE VURDU

Saat 10.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de iddiaya göre, Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır, daha önce tartışma yaşadığı Dr. Ahmet Dikmen ile sabah bir kez daha tartıştı. Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücudunun birçok yerinden vurulan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis de Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ni güvenlik şeridiyle çevirip, personelin ifadesine başvurdu. Ağır yaralı Ahmet Dikmen, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hasan Çayır ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Göçmen Sağlığı Merkezi'nde dehşet anları! Tartışma yaşadığı doktor arkadaşını tüfekle öldürdü
Göçmen Sağlığı Merkezi'nde dehşet anları! Tartışma yaşadığı doktor arkadaşını tüfekle öldürdü
Göçmen Sağlığı Merkezi'nde dehşet anları! Tartışma yaşadığı doktor arkadaşını tüfekle öldürdü
Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü

Göçmen Sağlığı Merkezi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü - Son Dakika


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