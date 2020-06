Göçmen sporcuların hayatları | #2: ABD

Çeviri: Bengi Yıldırım







RIFA (Rooklyn Uluslararası Futbol Birliği), Brooklyn’de kurulan, futbol yoluyla mülteciler, sığınmacılar ve göçmen gençlerle çalışmayı ve onların yaşıtlarıyla güvenli ve destekleyici bir ortam içerisinde bağlantılar kurmaları için bir alan yaratmayı amaçlayan bir organizasyon. Genç katılımcılar futbol, dil ve liderlik becerilerini geliştirebiliyorlar, bu sayede New York hayatına entegrasyonları kolaylaşıyor. Haiti’de doğan Samuel Gedeon, 2015 yılında New York’a taşınmış ve 2017’de Rooklyn’e katılmış. Bu haber RIFA’nın forma sponsoru olan Danimarkalı spor giyim markası Hummel iş birliğiyle hazırlanmıştır.





Bize hikayeni anlatır mısın? ABD’ye gelmeden önce de futbol oynuyor muydun?





Ben Haitiliyim ve en büyük tutkularımdan biri olan futbolu orada keşfettim. Sokaklarda futbol oynardım, futsal oynardım, kulüplere de katılmıştım ve birkaç kez de arkadaşlarımla gerçek futbolu oynadım. Bazen arkadaşlarımla başka mahallelerle oynadığımız sokak maçları organize ederdik. 2015’te New York’a iyi bir futbol takımı bulmayı umarak taşındım ama geldiğim yerde herkes basketbol oynuyordu. Kararlılık gösterdim ve 2017’de Rooklyn’i buldum.





Neden ülkenden ayrıldın?





Ülkemden diplomat olma hayalimi gerçekleştirebilmek ve ayrıca ailemle yaşamak için ayrıldım.





Bu fotoğraflardakiler kimler? İlginç bir hikayesi olan var mı?





Fotoğraflar Crown Heights futbol sahasında çekildi. Oradakilerin çoğu Rooklyn’in 2018/19 U19 oyuncularıyla antrenörleri ve arka planda da kendi aralarında oynayan seyirciler var. Kızlar Rooklyn’in kız takımının oyuncuları, bir de Rooklyn’in sosyal eylem projesinden top alan bir çocuk var.











Fotoğraflarla ne göstermeye çalıştın? Daha derin bir anlamları var mı?





Futbol tutkusunun farklı ülkelerden gelen göçmenleri nasıl bir araya getirdiğini ve bir topluluk oluşturduğunu göstermeye çalıştım. Farklı ülkelerden geldikleri için, birbirlerinden bir şeyler öğrendiler, düşünce şekilleri değişmeye başladı ve sosyal eylem projeleri aracılığıyla topluluklara yardım ediyorlar.





En sevdiğin fotoğraf hangisi?





Rooklyn’e geldiğimde tanıştığım ilk insanlar Koç Prospero ve Koç Felix’ti ve yeni yetenekler geliştirmeme yardımcı olanlar da onlardı. Bir dönem takımdaki herkes iş bulmaya başlamıştı ve bazen sadece üçümüz antrenman yapardık.





Senin ve çevren için futbol neden önemli?





Futbol benim için önemli çünkü rekabet var ve rekabet benim gerçekten sevdiğim bir şey. Futbolu bir de şunun için seviyorum, onun sayesinde seyahat edebiliyorsunuz, insanlarıyla iş birliği yapabiliyorsunuz ve unutulmaz anlar yaşayabiliyorsunuz.





RIFA hayatını nasıl değiştirdi?





RIFA hayatımı değiştirdi çünkü Rooklyn’e katılmadan önce, tatillerde ve cumartesi günleri hep evde kalırdım ve ödev yapmaktan başka bir işim olmazdı. Hiç dışarı çıkmazdım ve gerilirdim. Ama boş zamanlarımda Rooklyn’e gittiğim zaman futbol oynayabiliyorum, sosyal eylem projeleri yapabiliyorum ve oyunlar oynayabiliyorum. Futbol yeni insanlarla tanışmamı ve yeni yerler görmemi sağlıyor.





Şimdi Amerikalılarla futbol oynuyor musun? Amerikalılar hakkında ne düşünüyorsun?





Amerikalılarla futbol oynamıyorum, ama Meksikalılar, Afrikalılar ve Araplarla oynayabiliyorum. Onlar da Haitililer gibi tutkulular.





Gelecekle ilgili hedeflerin neler?





Benim hedefim bir futbol turnuvası kazanmak.