Göçmen taşıyan kendi gemisine liman izni vermeyen aşırı sağcı Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Göçmen taşıyan kendi gemisine liman izni vermeyen aşırı sağcı Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika Dünya

Göçmen taşıyan kendi gemisine liman izni vermeyen aşırı sağcı Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı

6 saat önce

Oylamada, iktidar partili senatörlerin oylarıyla halen ana muhalefet lideri de olan Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Böylece Salvini'nin Katanya şehrinde açılan soruşturmada görevi kötüye kullanmaktan yargılanmasının önü açıldı

Göçmen taşıyan kendi gemisine liman izni vermeyen aşırı sağcı Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı, System.String[]

İtalya'da Senato, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için görevi kötüye kullanmaktan hakkında yargılama talebi bulunan Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin dokunulmazlığını kaldırma kararı aldı.


Parlamentonun üst kanadı Senatonun üyesi olan Salvini için Genel Kurulda kritik bir oylama yapıldı.

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Matteo Salvini, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:00 
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