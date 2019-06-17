Göçmen teknesi battı, 31 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne Turgutreis açıklarında battı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne Turgutreis
açıklarında battı. Teknede bulunan göçmenlerden 31'i kurtarılırken, Sahil Güvenlik ekipleri teknede kalanları kurtarmak için dalış yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Turgutreis açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye sevk edilen üç Sahil Güvenlik ekibinin hızlı hareket etmesi sayesinde teknedeki göçmenlerden 31'i kurtarıldı. Turgutreis Marina
'ya getirilen göçmenlerin sağlık kontrolleri yapılırken, batan tekne içinde kalanlar için Sahil Güvenlik ekipleri dalış yaptı. Teknenin aşırı yükleme nedeniyle battığı ifade edildi. - MUĞLA
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